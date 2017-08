Les parents partent en vacances cette semaine pour profiter des promos sans se soucier de la rentrée scolaire des enfants

Les Belges ont choisi la dernière semaine du mois d’août pour s’évader au soleil. Et beaucoup rentreront le… 1 er septembre. Parce que c’est moins cher. « Nous enregistrons 25 % de réservations en plus par rapport à l’année dernière pour la même époque », nous dit-on chez Neckermann.

On connaissait le phénomène… mais au mois de juin. L’année n’était même pas terminée que l’on pouvait voir, dans les aéroports, des familles entières, décoller pour les vacances estivales. Non, on n’attendait pas le bulletin. Pressées de partir ? Sûrement. Aussi parce que financièrement, c’était très intéressant de s’évader avant le 30 juin.

