D. Sw. et Ch. C.

Le sondage est sans appel : un tiers des électeurs PS ne fait tout simplement plus confiance au Montois pour demeurer à la barre de son parti. Pour le remplacer, ils plébiscitent très largement Paul Magnette, avec 59 % des sondés qui citent son nom. Magnette ne semble avoir aucun rival en interne. Pire : un électeur PS sur deux assure que si Elio Di Rupo se maintient, cela modifiera son vote. Ils sont même 35 % à assurer qu’ils ne voteront de toute façon plus pour le Parti socialiste, quoi qu’il arrive…

L’électeur PS appelle également très largement son chef de file à emboîter le pas à Paul Magnette et à Laurette Onkelinx, en mettant fin à son cumul actuel des mandats de président du parti, de député fédéral et de bourgmestre de Mons. Et les plus radicaux l’appellent solennellement à se replier désormais sur ses seules terres montoises !

Une majorité des sondés refuse par ailleurs l’idée d’une cure d’opposition, que ce soit à la Région bruxelloise ou à la Communauté française. Et pour 2019, c’est à des alliances de gauche que les électeurs PS appellent massivement, en ce compris avec… le PTB. En effet, pour 2019, 57,5 % soutiennent une alliance avec Ecolo et 44 % avec le PTB. Toute union avec le MR est massivement rejetée. Mais une réconciliation avec le cdH l’est tout autant. Deux mois après le déclenchement de la crise, le message est clair : Benoît Lutgen et les siens doivent payer le prix de leur « trahison »…

