Le Samsung Galaxy Note 8 arrive dès le 15 septembre en Belgique!

Cette fois, ça y est : le modèle vient d’être dévoilé lors d’une grande messe à New York et nous sommes en mesure de confirmer ce que possédera (et n’aura pas) la nouvelle phablette destinée aux professionnels et aux fans de haute technologie.

Ce Samsung Galaxy Note8, nous l’avons découvert en exclusivité à Londres, il y a quelques jours, lors d’une présentation placée sous haute sécurité. Pour les Belges, cela fait en réalité 2 ans qu’il n’y a pas eu de nouveautés dans la gamme Note. Le Galaxy Note7, sorti en septembre 2016, n’avait jamais été livré en Belgique et au Luxembourg car très rapidement, des problèmes de batterie de type lithium-ion étaient apparus : surchauffe voire explosion dans certains cas. L’appareil avait été proscrit par les compagnies aériennes, puis Samsung avait lancé un rappel mondial pour son Note7, le 10 octobre…

Pour ce Note8, Samsung dégaine un écran de 6.3 pouces quad HD, plus grand encore que celui du S8+. Un écran toujours Super Amoled « Infinity Display » pour un effet borderless très appréciable. Samsung a aussi boosté les deux appareils photos de l’appareil : l’un grand angle de 12 Mpx F/1.7, et l’autre de 12 Mpx F2.4. Comme ses prédécesseurs, il dispose d’un S Pen encore plus intuitif pour prendre des notes, envoyer des messages directs, etc.

Sa mémoire vive est aussi boostée pour passer de 4Go de RAM à 6Go. Avec 64Go de stockage supplémentaire au minimum. On nous l’assure, ses batteries sont cette fois au top, « avec des contrôles qualité et sécurité renforcés ». Des batteries qui se rechargent plus vite et qui durent plus longtemps (ça, on n’a pas testé…). L’appareil peut se recharger par induction, mais dispose encore d’une prise jack pour les écouteurs. Pas de wireless obligatoire donc, comme sur le dernier modèle d’iPhone…

Bixby, l’assistant virtuel de Samsung, est présent sur l’appareil et si ses fonctionnalités semblent sans limite, elles ne le sont pas puisque Bixby n’est pas encore au top dans sa version française. Dommage. On peut par contre utiliser la DeX Station pour accéder à ses documents et ses applications et éditer ses photos en y connectant simplement le téléphone. Pratique, pour ceux qui utilisent leur téléphone comme un mini-ordinateur, mais ont parfois besoin de faire le lien entre les 2…

Le Samsung Galaxy Note 8 sortira en Belgique le 15 septembre prochain au prix de 999€. Il sera disponible en 3 couleurs, noir, gold et bleu. Cette dernière sera réservée à un partenaire exclusif, à désigner encore. Les précommandes sont déjà possibles.

Caractéristiques

Écran : Quad HD+ Super AMOLED, 2960x1440 (521ppi), totalisant 90% de la face avant de l'appareil

Processeur : Exynos 8895 ou Snapdragon 835

Mémoire vive : 6 GO de RAM

Appareil photo : double capteur. Grand angle 12 MP F 1.7 - Télé 12MP 2.4 - Capteur frontale 8MP

Stockage : 64 GO extensibles via carte microSD

Batterie : 3.300 mAh