Alerte à l'arnaque: des escrocs sévissent sur nos aires d'autoroute et dans les stations-service!

Si vous vous faites aborder par un inconnu à la pompe à essence, prudence ! La Police fédérale de la route constate que depuis un certain temps, « des automobilistes sont fréquemment victimes d’une escroquerie sur des aires d’autoroutes ».

Le principe appliqué par ces escrocs est simple. Ils se font passer pour d’honnêtes touristes sans argent. « Les victimes sont abordées en anglais par un homme qui raconte qu’on lui a volé son portefeuille et son GSM », explique la police. « Il montre sa voiture, en général stationnée un peu plus loin, et demande de l’argent pour pouvoir payer la traversée vers le Royaume-Uni. Dès que la victime accepte de l’aider et lui donne de l’argent, il essaie d’en obtenir davantage, notamment en proposant de l’accompagner jusqu’à un distributeur de billets. Pour paraître crédibles, les auteurs présentent une carte de visite d’une société fictive ou donnent un faux bijou. Un enfant est souvent installé à l’arrière de la voiture des auteurs. »

Évidemment, toutes les coordonnées que les auteurs fournissent aux victimes sont fausses ! Et s’ils promettent de reverser l’argent, la victime ne reçoit jamais rien. Selon la police, les auteurs sont un groupe itinérant originaire du Royaume-Uni ou d’Irlande. Ils se montrent très insistants, assertifs, voire de plus en plus agressifs pour atteindre leur but.

Abordés ? Contactez la police !

La police fédérale demande aussi votre aide. « Si vous êtes abordés, il peut être utile que vous notiez le numéro d’immatriculation du véhicule, sa marque, son modèle et sa couleur. Il est également important que vous déclariez les faits, soit en contactant la Police Fédérale de la route sur place, soit en vous adressant à la police locale ultérieurement. », conclut la police.