L’acte se déroule ce mardi 22 août, aux environs de 13 heures. Le même groupe appartenant à la communauté des gens du voyage tente à nouveau de pénétrer sur ce terrain appartenant à la SA Bruyerre à Gosselies. Cette fois-ci, le patron était préparé : un camion avait été placé devant l’entrée du terrain et une tranchée creusée tout le long empêchait le passage latéral, en plus d’une clôture composée de piquets de bois et d’un fil barbelé. À lire sur certains piquets : « Propriété privée ».

« C’est la quatrième fois que ce même groupe de personnes tente de venir s’installer sur mon terrain. », témoigne le chef d’entreprise.