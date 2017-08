Navetteurs, c'est bientôt la rentrée: mais attention dès le 4 septembre...

«La plupart des modifications concernent les travaux qui entrent dans une nouvelle phase et qui influencent dès lors les horaires», poursuit le porte-parole de la société. D’importants travaux sont, en effet, en cours sur les lignes 161 (Bruxelles-Namur) et 162 (Namur-Luxembourg). La circulation des trains ne se fera ainsi plus que sur une voie entre Rhisnes et Namur à partir du 4 septembre.

Concrètement, les horaires seront adaptés pour les trains suivants: IC16 Bruxelles-Namur-Luxembourg, IC17 Bruxelles-Namur-Dinant, IC18 Bruxelles-Namur-Liège, IC14 Quiévrain-Bruxelles-Liège, L08 Ottignies-Namur, L12 Luxembourg-Kleinbettingen-Arlon, L16 Ciney-Namur et L19 La Louvière-Braine-le-Comte.

En Flandre, les horaires de l’IC03 Genk-Bruxelles-Knokke/Blankenberge qui partira une minute plus tôt et de l’IC29 La Panne-Brussels Airport-Landen seront aussi adaptés.

Les modifications ont été introduites dans le planificateur de la SNCB et resteront d’application jusqu’au 10 décembre, date à laquelle le nouveau plan de transport de la société entrera en vigueur.