Bonne nouvelle: McLaren Honda confirme que Stoffel Vandoorne sera pilote pour la saison 2018

«Je suis ravi de cette nouvelle», a expliqué le Belge de 25 ans. «Je vais pouvoir aborder la deuxième moitié de ma saison de ’rookie’ en Formule 1 en me concentrant uniquement sur mon travail de pilote, à savoir tirer le meilleur de ma voiture.»

«J’ai déjà appris beaucoup de chose des ingénieurs, des mécaniciens, d’Eric Boullier mais aussi de Fernando Alonso, qui est un brillant pilote et un excellent coéquipier», a ajouté le Courtraisien, 10e du GP de Hongrie en juillet dernier.

We’re pleased to confirm that @svandoorne will race for the team in 2018 as planned: https://t.co/yxT4ZpEFw3 pic.twitter.com/qBRjuREf5k