Belga / Photos FVH

Un sexagénaire a été victime d’un accident sur l’E42 à Gosselies (Charleroi), mardi soir. Sa voiture a effectué des tonneaux et a fini dans la végétation, en contrebas de l’autoroute. Les secours ne l’ont pas aperçu et ont cru à une fausse alerte. Ce n’est que ce mercredi matin qu’il a pu se dégager et alerter une patrouille de police.