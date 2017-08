Ce mardi soir, nous avons appris que l’imam Abdelbaki Es Satty, cerveau présumé de la cellule terroriste en Espagne, avait un billet d’avion vers la Belgique. Il s’apprêtait donc, une fois de plus, à rejoindre notre pays, mais est finalement décédé dans l’explosion de la cache des terroristes, à Alcanar, la semaine dernière.

Ce mercredi, les médias espagnols affirment que les autorités belges avaient déjà prévenu l’Espagne des agissements suspects de cet imam en 2016. Le maire de Vilvorde a en effet confirmé que l’imam avait effectué, après 2016, plusieurs voyages en France en partant de notre pays et qu’il avait séjourné trois mois en Belgique, dans la région de Vilvorde, entre janvier et mars 2016 et avait fréquenté la mosquée Youssef à Diegem. Il en avait d’ailleurs été écarté car il ne pouvait pas fournir un certificat de bonne vie et mœurs.

Durant son séjour, des agissements suspects avaient attiré l’attention des autorités belges qui, selon la presse espagnole, ont prévenu leurs homologues espagnols.