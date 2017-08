La Maison Blanche a été intégralement verrouillée ce mardi après la découverte d’un colis suspect. Si le Président Trump ne se trouvait pas sur les lieux (il venait de partir pour se rendre à un meeting en Arizona, ndlr), les Services Secrets n’ont pris aucun risque et confiné l’ensemble du bâtiment.

@SecretService & @DCPoliceDept responding to an unattended package near the North Fence of the @WhiteHouse Complex. — U.S. Secret Service (@SecretService) 22 août 2017

White House on lockdown due to unattended package along North Fence line, per Secret Service. pic.twitter.com/ebPWL7kpD0 — Dan Linden (@DanLinden) 22 août 2017

La circulation des piétons le long de l’avenue Pennsylvanie entre la 15ème & 17ème et la zone de LaFayette Park avait été restreinte en raison de l’activité des forces de l’ordre.

Finalement, les Services Secrets ont levé l’alerte une fois les lieux sécurisés.