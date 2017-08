Ce curé a célébré la messe au milieu des auto-scooters ou encore en veste en cuir: le diocèse lui retire ses fonctions!

Luk Brutin a perdu lundi l’attribution des paroisses de Sint-Aldegondis et Sint-Jozef à Zwevezele. Une « décision mûrement réfléchie, dans le respect des procédures canoniques », explique le diocèse. La volonté est de permettre aux paroisses concernées de retrouver « une activité pastorale plus sereine », poursuit celui-ci, sans expliciter plus avant les motifs de mécontentement.

Ce n’est pas la première fois que Luk Brutin, connu pour son style peu conventionnel, fait parler de lui. Précédemment, il avait déjà été écarté des paroisses de Wingene.

Arrivé à Zwevezele il y a six ans, l’homme n’hésite pas à célébrer une messe au milieu d’auto-tamponneuses ou à revêtir une veste de cuir pour bénir des motards. Cela a irrité certains paroissiens. Il s’est également mis à dos une bonne partie de ses ouailles en témoignant en faveur d’une dame accusée d’assassinat lors d’un procès d’assises, en 2015.

L’ancien évêque de Bruges, Jozef De Kesel, s’était déjà entretenu personnellement avec Luk Brutin. Son successeur, Lode Aerts, a finalement décidé de retirer au prêtre controversé les paroisses de Zwevezele. Des discussions sont en cours pour déterminer quelles seront ses nouvelles fonctions.