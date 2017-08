L’accident s’est produit après 2 heures à l’intersection de l’avenue North et du Nieuwpoortsesteenweg, expliquent nos confrères du Het Laastste Nieuws. La voiture, une Peugeot 207, avait une plaque d’immatriculation française. Elle avait été arrêtée pour un contrôle d’alcool. À ce moment-là, sept personnes étaient dans la voiture. Deux hommes et une femme du nord de la France et quatre jeunes filles de Louvain prises en stop alors qu’elles venaient de louper leur dernier bus.

Lors du contrôle de la police, deux des autostoppeuses sont sorties, après quoi le conducteur a remis le moteur en marche brusquement et a démarré avec les portes arrières ouvertes.

Un motard de la police s’est lancé à sa poursuite de ce qui s’avérera être plus tard un véhicule volé. Lancé à toute allure, celui-ci a finalement terminé sa route contre le mur d’un puits.

Cinq ambulances ont été appelées sur place.

Quatre blessées graves ont été emmenées vers des hôpitaux. Le conducteur était moins touché. Selon nos confrères, il s’agissait d’un jeune (18 ans) habitant de Roeulx, qui serait toujours en fuite.