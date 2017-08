Peu de monde pour l'ouverture du Burger King de Namur à 10h mais grosse affluence à midi (vidéo)

Une dizaine de curieux ont fait le file à 10h du matin ce mardi afin d’être les premiers à manger dans le nouveau Burger King de Namur. Le restaurant était par contre bondé sur l’heure de midi.

Après Anvers en juin et Charleroi en juillet, Namur est donc la troisième adresse de Burger King. Ville étudiante, la capitale wallonne a aussi été choisie pour sa modernité et son dynamisme.

Découvrez les coulisses du Burger King de Namur dans notre nouvelle édition digitale.

D’ici la fin de l’année 2017, six restaurants de la chaîne devraient avoir ouvert leurs portes dans le plat pays, dont un mi-septembre à Auderghem ainsi qu’à Bruges et Anvers avant décembre. L’ouverture d’un restaurant à Liège a aussi été annoncée pour début 2018.

Le groupe Bertrand, qui a racheté Quick en 2015, a revendu un an plus tard les restaurants de Belgique et du Luxembourg, pour se concentrer sur le marché français. Le groupe QSR Belgium a ensuite racheté en septembre 2016 les restaurants Quick des deux pays ainsi que la master franchise de Burger King pour le Belux. Quick Restaurant est devenu à cette occasion Burger Brands Belgium.