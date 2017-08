Louez vos habits de tous les jours: une tendance qui fait son nid chez nous

Alison Vlt.

Tous les Belges n’ont pas les moyens de s’acheter des vêtements à la dernière mode. Tenues de créateur, osées ou extravagantes, de grossesse, pour les enfants… De plus en plus de consommateurs décident de louer ces pièces pour un soir ou une courte période pour pouvoir changer plus souvent de garde-robe ou simplement éviter de jeter des vêtements.