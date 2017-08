Les Lidar prêtés par la Région cartonnent: dans certaines zones de police, jusqu'à 9,3% des conducteurs sont en infraction!

À Ath, on pratique la tolérance zéro entre 5h et 22h. Au-delà, il y a de la marge. La zone de police Semois et Lesse ne fait pas grand mystère de cette question. À Daverdisse, en mai dernier, le Lidar était placé dans une zone 30 km/h avec une tolérance jusqu’à 51 km/h. À Resteigne, le flash pouvait ne déclencher qu’à 90 km/h au lieu des 70 imposés à cet endroit. La zone Stavelot Malmedy ne flashait qu’à partir de 96 en journée et de 106 la nuit sur la route de Masta, une portion de l’ex-circuit de Francorchamps où la vitesse est limitée à 70 km/h. À Marenwé près de la frontière luxembourgeoise, la tolérance est 27 km/h.

