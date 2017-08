Nos galeries photos du Pukkelpop

Impossible pour de nombreux jeunes et moins jeunes de notre région de rater l’édition 2017 du Pukkelpop à Hasselt ! Quatre jours de musique, d’ambiance exceptionnelle. Découvrez toutes les photos du festival dans nos trois galeries ! Cliquez ci-contre.

Avec 221 artistes sur huit scènes, il y avait de quoi remplir les yeux et les oreilles de bonheur et ce dans de nombreux styles musicaux contemporains. Cela allait d’intéressants groupes à découvrir à de gros noms tels que les Editors, Bastille, Mumford and Sons, Flume, XX, Solange, London Grammar, Interpol... Pour l’immense majorité des festivaliers, que de souvenirs !