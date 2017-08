Bruxelles: une pétition contre le buste (60.000 €) d'Yvan Mayeur à l'Hôtel de Ville

Ils sont déjà plus de 1.520 à avoir signé la pétition intitulée « Non au buste à 60.000 euros en l’honneur d’Yvan Mayeur à l’Hôtel de Ville de Bruxelles ». Cette pétition est l’initiative d’un seul homme : Florian Charron, 36 ans, domicilié dans le centre de Bruxelles depuis onze ans et actif dans une ONG.

« Il s’agit d’une initiative citoyenne de la part d’un Bruxellois. Il n’y a pas de politique derrière cette pétition », explique Florian Charron. « J’ai lancé la pétition samedi soir et je vois que plus de 1.500 personnes ont déjà adhéré au projet. Je suis très surpris de l’ampleur que prend la pétition mais je suis très satisfait. Piétonnier, Samusocial, cela fait beaucoup… »

Voici la pétition.

Citoyen de Bruxelles depuis plus de 10 ans, j’ai eu l’occasion d’expérimenter ces dernières années les dérives mégalomaniaques et ahurissantes du bourgmestre PS Yvan Mayeur, et ce jusqu’à sa chute lamentable suite au scandale du Samusocial.

Entre un piétonnier plus que mal pensé, qui aura poussé des dizaines de commerces à la fermeture, et les rémunérations indécentes perçues dans le cadre du Samusocial (au détriment des populations les plus en besoin de la capitale), ce cher Monsieur aurait en plus, par la grâce d’une tradition plus que dépassée en ces temps de crise économique et sociale, le droit de se voir ériger un buste à l’Hôtel de Ville, qui concrètement pourrait coûter jusqu’à’’à plusieurs dizaines de milliers d’euros aux contribuables bruxellois.

Selon la loi, cette proposition de buste viendrait d’abord de l’administration puis elle passerait ensuite au collège échevinal avant d’être approuvée par le conseil communal

Je trouve cette situation absolument scandaleuse et plus qu’intenable moralement.

En tant qu’habitant de cette ville qui ne cesse de voir la pauvreté et l’exclusion sociale progresser d’année en année, je suis révolté que ceux qui la dirigent en ce moment puissent penser que ce genre de dépenses soit envisageable.

C’est pourquoi j’appelle le Collège des Échevins, ainsi que le Conseil communal de la ville de Bruxelles, à ne pas approuver cette dépense odieuse à un moment si critique pour des milliers de Bruxellois, voire à remettre la somme qui était prévue à cet effet dans les mains d’organisations non gouvernementales qui gèrent l’aide au quotidien aux plus démunis. »