Ce soir et cette nuit, beaucoup de nuages, risque de formation de brumes ou de brouillard par endroits, mais le temps restera généralement sec. Les minima seront compris entre 11 degrés en Hautes Fagnes et 16 degrés dans le centre du pays.

Mardi, la journée débutera sous la brume et les nuages bas. Graduellement, des éclaircies apparaîtront et dans l’après-midi, le ciel sera partagé d’éclaircies et de passages nuageux. Les maxima oscilleront entre 21 degrés en Hautes Fagnes et localement 25 degrés en plaine.

Mercredi, la journée débutera sous un soleil généreux, puis des champs de cirrus s’avanceront depuis le littoral vers l’intérieur du pays. Quelques cumulus pourront également se former. Le temps restera majoritairement sec, mais en soirée le risque d’une averse isolée augmentera légèrement. Les maxima varieront entre 25 degrés sur le relief et 29 degrés en plaine.

Jeudi, de l’air sensiblement plus frais traversera le pays, mais il ne devrait pas pleuvoir sauf peut-être au littoral et dans le nord-ouest du territoire.