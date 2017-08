«Nous avons été bénis de l'avoir eu dans nos vies»: la famille de Julian lui rend hommage

Les attentats de Catalogne ont fait 14 morts. La dernière victime confirmée est ce petit garçon de 7 ans recherché par sa famille depuis l’attaque. Les proches de Julian Cadman, un Australien ayant également la nationalité britannique, avaient appelé à l’aide pour qu’on leur donne des informations sur la situation de l’enfant.

Il se trouvait avec sa maman au moment des faits mais ils ont été séparés sur La Rambla. La maman, présente à Barcelone avec Julian pour le mariage de sa nièce, s’est retrouvée à l’hôpital avec de graves blessures aux jambes et Julian restait introuvable jusqu’à ce que son père, Andrew, arrive à Barcelone samedi. Le père de famille a été emmené à la morgue pour vérifier l’identité de son enfant.

Malgré la douleur, sa famille se confie dans une déclaration rendue publique par le Département des Affaires étrangères en Australie : « Julian était très aimé dans la famille. Alors qu’il profitait de ses vacances à Barcelone, il nous a malheureusement été pris. Il était tellement énergique et rigolo, toujours à nous faire sourire. Nous avons été bénis de l’avoir eu dans nos vies ».

Ses proches remercient également les personnes qui se sont mobilisées pour retrouver Julian et rendent hommage aux autres familles touchées par ces attentats. « Nous voudrions remercier tous ceux qui nous ont aidés à chercher Julian. Votre gentillesse a été incroyable durant ce moment difficile. Nous sommes conscients de ne pas être la seule famille à avoir été touchée par ces événements, nos prières et pensées vont vers toutes les personnes touchées ».

Le gouvernement australien rend également hommage au petit Julian via son compte Twitter.

Statement on Barcelona attack. Our thoughts and condolences are with the family and friends of victims https://t.co/NyzKUjmxiv