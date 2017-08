Un lundi nuageux avant un retour de l'été mardi et mercredi!

Capture d’écran IRM

Après une nuit du même acabit, à l’exception de l’ouest et du centre qui connaitront un temps plus sec, le menu devrait être plus réjouissant mardi et mercredi. Mardi, la journée débutera sous la brume et les nuages bas, avec quelques gouttes de pluie possibles sur la moitié nord-est du pays, mais éclaircies et temps sec se généraliseront ensuite dans l’après-midi, depuis la frontière française. Le mercure atteindra 20 à 25 degrés, respectivement en Hautes-Fagnes et en plaine, avec un vent faible et variable.

La chaleur s’accentuera mercredi, avec des maxima jusqu’à 28 degrés et un vent toujours faible à modéré. Soleil et voiles nuageux se partageront le ciel. Si le temps sera toujours généralement sec jeudi, il devrait se rafraichir quelque peu pour ne pas dépasser 19 à 23 degrés. Les averses feront leur retour dès vendredi, en tout cas sur la moitié sud-est du pays.