Au troisième et dernier jour de deuil officiel, un temps musical a été observé en hommage aux victimes lors du premier match de la saison du FC Barcelone au Camp Nou, face au Betis Séville. Les joueurs barcelonais affichent floqué sur leur dos « Barcelona » à la place de leur nom, et portent un brassard noir en signe de deuil.

Dans ces « circonstances extraordinaires et lamentables », l’entraîneur barcelonais Ernesto Valverde avait affiché samedi sa « solidarité » avec les victimes et leurs familles, fidèle à la devise du Barça, « més que un club » (« plus qu’un club »), symbole d’un fort engagement politique, culturel et social en Catalogne.