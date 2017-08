Tour d'Espagne: le Belge Lampaert remporte la 2e étape et prend la tête du classement général

Yves Lampaert (Quick-Step Floors) a remporté la 2e étape de la Vuelta à Gruissan et prend, de surcroît, le maillot rouge de leader à Rohan Dennis

Yves Lampaert a remporté légèrement détaché la deuxième étape du Tour d’Espagne, entre Nîmes et Gruissan (203,4 km), et s’est emparé du maillot rouge de leader du général. Le coureur de Quick-Step Floors est sorti dans le dernier kilomètre. Il a conservé quelques mètres d’avance sur son équipier italien Matteo Trentin et sur le Britannique Adam Blythe (Aqua Blue Sport). Edward Theuns (Trek-Segafredo) a pris la quatrième place. Lampaert détrône l’Australien Rohan Dennis (BMC) en tête du général.

Cette première étape, entièrement courue en France, proposait un parcours plat sur 203,4 km. Malgré des attaques dès le début de la course, le peloton est resté groupé.

A 60 km de l’arrivée, une chute se produisait dans le peloton. Les principales victimes étaient Anass Aït El Abdia (UAE Team Emirates), premier Marocain à participer à un Grand Tour, et l’Espagnol Javier Moreno (Bahrain-Merida), contraints à l’abandon.

Une cassure est survenue dans le peloton dans les derniers kilomètres. Lampaert a attaqué à proximité de la flamme rouge. Le champion de Belgique du contre-la-montre a pris une petite avance qu’il a conservée jusqu’à l’arrivée. Son équipier Trentin a complété le triomphe de Quick-Step. Blythe est arrivé troisième, juste devant Theuns.

Au général, Lampaert compte 1 seconde d’avance sur Trentin et 3 sur l’Italien Daniele Oss (BMC). L’Américain Tejay Van Garderen, l’Irlandais Nicholas Roche et l’Australien Rohan Dennis, ancien porteur du maillot rouge, suivent à 17 secondes. Chris Froome est 9e à 21 secondes.

Lundi, le peloton abordera déjà les premières côtes de cette 72e édition. La troisième étape reliera Prades Conflent Canigo à Andore-la-Vieille. Deux côtes de première et une côte de deuxième catégorie, dont le sommet est situé à 7 km de l’arrivée, attendent les coureurs.