Coupe de Belgique: le RAQM stoppé par La Louvière Centre (3-0)

Quévy-Mons a quitté la Coupe de Belgique au quatrième tour et ne retrouvera donc pas le RWDM au stade suivant : La Louvière Centre a pu compter sur ses tireurs de coups francs pour faire la différence : Garcia Dominguez et Van Den Kerkhof ont expédié chacun le cuir dans la lucarne pour mettre les Loups sur du velours avant la pause : 2-0 avant qu’Amallah ne dévie un ballon dans son but en fin de match (3-0).