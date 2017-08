Le paradis des passionnés de modélisme à Mons Expo

M.C.

Depuis ce samedi et jusqu’à ce dimanche 18h, les amateurs de modèles réduits seront comblés. En effet, ils pourront en (re)découvrir de toutes sortes, de toutes grandeurs et des trois éléments : l’air, la terre et la mer. Des avions, des hélicoptères, des camions, des bateaux, des trains… En voilà pour tous les goûts et en plus l’entrée est gratuite !