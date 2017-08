Plusieurs migrants interceptés dans un camion sur la base militaire du SHAPE à Casteau

Plusieurs migrants en séjour illégal ont été interceptés dans un camion sur la base du SHAPE à Casteau. Le poids lourd venait d’Angleterre et livrait des meubles à un militaire britannique, qui s’installait au SHAPE. Quand les militaires ont ouvert le camion, ils ont vu un homme s’échapper. Ils ont décidé de tout refermer et d’attendre la police. Les forces de l’ordre ont retrouvé sept personnes, dont un père et sa fille de quatre ans. Ces étrangers venaient du Soudan, d’Érythrée et d’Irak.

Les forces de l’ordre ont aussi fouillé la remorque et ont trouvé trois autres personnes. L’une d’entre elles a cependant réussi à s’échapper. Tous les adultes ont reçu un ordre de quitter le territoire. Certains en avaient déjà un. Le groupe de migrants était également composé de quatre mineurs. Ils seront entendus par l’Office des étrangers. Ils seront convoqués lundi. L’enquête a été prise en main par la police judiciaire. Le chauffeur du camion et le militaire ont été entendus.

Les autorités pensent que les migrants ont pu grimper dans le camion à la station Texaco de Saint-Ghislain. Ils ont probablement été attirés par la plaque anglaise. Mais à la place de se retrouver de l’autre côté de la Manche, ils sont arrivés au SHAPE, entourés de militaires.