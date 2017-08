Rappel : une personne a été tuée, cinq civils et un policier ont été blessés tôt vendredi quand des « terroristes présumés » ont foncé dans la foule dans une station balnéaire de Catalogne (nord-est de l’Espagne), avant d’être abattus par la police, quelques heures après l’attentat qui a fait 14 morts à Barcelone.

ATTENTION : IMAGES CRUES

Sur cette vidéo, on peut voir le moment où un des suspects, revêtu d’une fausse ceinture d’explosifs, a été abattu. L’homme est touché plusieurs fois par plusieurs projectiles. Le plus frappant est de le voir se relever et sourire, tout en criant.

Un témoin a déclaré à nos confrères du Dailymail. « Il doit avoir été drogué. Il a pris les premières balles, est tombé par terre, puis, en deux secondes, le gars se tenait debout. On aurait dit un film d’horreur. Il se moquait, souriait, riait et il continuait à marcher vers la police. Puis il a encore reçu quelques balles et est tombé à terre ».

Nos confrères de rappeler que l’ISIS fournit ses combattants en pilules de Captagon, utilisées pour provoquer l'euphorie et augmenter l'adrénaline pendant leurs missions meurtrières.