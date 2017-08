Opération de contrôle dans le quartier de la gare: des dealers interpellés en flagrant délit

Ce jeudi après-midi, la police de Mons-Quévy a mené des contrôles dans le quartier de la gare à Mons, souvent décrit comme un point noir en matière de sécurité. Cette opération a notamment permis d’interpeller trois dealers. Des stupéfiants et des armes prohibées ont également été saisis.

« Le quartier de la gare de Mons est souvent décrit comme un environnement sensible. La zone de Police de Mons Quévy s’attelle depuis de nombreux mois à renforcer la sécurité dans ce périmètre. C’est ainsi que de multiples contrôles sont effectués régulièrement. Les dispositifs sécuritaires visibles et non-visibles déployés au quotidien portent du fruit, » explique la police de Mons-Quévy dans une publication Facebook.

« Encore une fois ce jeudi 17/08/2017 en après-midi, le quartier de la gare a été passé au peigne fin et a ainsi permis de mettre fin à certains trafics et comportements dérangeants. Notamment, trois personnes ont été interpellées en flagrant délit de vente de stupéfiants par nos équipes en civil. Des substances illicites et des armes prohibées ont été saisies. »

La police indique par ailleurs avoir mis fin à d’autres troubles à la tranquillité publique. « Deux personnes ont été extraites du quartier et arrêtées administrativement pendant 12 heures. En soirée, ces mêmes patrouilles de sécurisation ont été élargies sur l’ensemble de l’Intra-Muros montois. Nos équipes sont déterminées à réinstaurer un sentiment de sécurité sur l’ensemble du territoire de la zone. Nous mettons tout en œuvre pour assurer le bien-être de la population, » conclut la zone de Mons-Quévy.