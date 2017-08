L'OCAM maintient le niveau d'alerte à 3 en Belgique

Une évaluation a été menée par l’OCAM après les attentats qui ont frappé jeudi Barcelone et la station balnéaire de Cambrils, en Espagne. Au moins treize personnes ont été tuées et plus de cent blessées dans ces attaques.

Le niveau d’alerte 3 en Belgique signifie que la menace est «grave, possible et vraisemblable», mais il n’y a pas d’information spécifique faisant état d’une «menace imminente».