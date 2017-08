« Du 18/08 09H au 18/08 21H : Une zone de pluie active traverse actuellement notre. Des pluies abondantes se produiront par endroits, surtout sur le centre et l'est du pays. De fortes averses pourront accompagner ces pluies. Risque d'orage. Ces précipitations s'évacueront en soirée par les frontières de l'est », avertit l’IRM sur son site.

Demain samedi, le temps sera variable et assez venteux avec quelques averses. L'après-midi, l’IRM prévoit davantage d'éclaircies sur l'ouest et le centre. Dans le sud-est du pays, le ciel restera toutefois souvent nuageux. Les maxima seront compris entre 15 et 21 degrés sous un vent modéré, et à la côte assez fort, de secteur ouest. Risque de rafales de 50 à 60 km/h.

Dimanche matin, le temps sera calme et sec sur la plupart des régions, avec des périodes ensoleillées. Au sud du sillon Sambre et Meuse, le temps pourrait toutefois être gris et brumeux. Durant la journée, des nuages cumuliformes se développeront mais le temps restera généralement sec. Les maxima se situeront entre 16 et 21 degrés.

Lundi, les nuages seront suffisamment épais pour donner lieu à quelques pluies éparses. L'après-midi, le temps deviendra plus sec et ensoleillé à partir de la frontière française. Une ondée sera toutefois encore possible sur le nord-est du pays. Les maxima seront compris entre 17 et 22 degrés.