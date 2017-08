Françoise est désespérée, son fils autiste est à l'asile depuis un an, contre son gré (vidéo)

Françoise , de Boussu, est la maman d’un jeune homme de bientôt 20 ans, M., atteint d’autisme. L’année dernière, trouvant que son fils prenait beaucoup de médicaments, elle demande à une psychiatre de réévaluer son traitement. Celle-ci lui propose un sevrage en trois mois. Le 23 mai, M. entre à l’hôpital Saint-Jean de Dieu à Leuze. Quinze mois plus tard, il y est toujours. Et Françoise a perdu la tutelle sur son fils.

Mélanie et Françoise voudraient que leur frère et fils sorte de l’hôpital.

Une longue vidéo désespérée a bouleversé Facebook ce jeudi (à 17h, on frôlait les 36.000 vues). Face caméra, une femme raconte l’histoire de son fils hospitalisé en psychiatrie depuis quinze mois, et qu’elle ne peut plus voir depuis le mois d’avril. Elle montre des photos, des photos d’avant, de M. souriant, couché dans le canapé familial, et des photos d’après, de M. attaché dans son lit d’hôpital, le visage contusionné. « Regardez-le ! Regardez mon fils ! Regardez mon fils ! » supplie-t-elle.

> Cette femme, Françoise, se bat avec sa fille Mélanie, pour le récupérer à la maison.

> Pour le moment, ça n’en prend pas le chemin.

> L’histoire douloureuse de Françoise et de sa famille est à lire dans nos éditions digitales.