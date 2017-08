Colfontaine: 400 inscrits en un mois pour l'aide alimentaire!

« La pauvreté est bien là, parmi nous. Beaucoup de politiques veulent fermer les yeux pour ne pas la voir. Mais ce n’est pas la solution. Il faut la montrer pour se rendre compte de l’ampleur de la situation et enfin trouver des solutions », commente Jean-François Hubert, président de l’ASBL.

Montrer que des familles n’arrivent pas à boucler leurs fins de mois. C’est ce que souhaite faire Jean-François pour casser le tabou qui existe autour de la pauvreté.

Un colis à 4 euros

« Il y a des gens qui viennent au relais alimentaire et qui n’arrivent même pas à payer leur colis qui coûte 4 euros ! On est le 16 du mois et certains n’ont déjà plus un euro en poche. Je trouve ça alarmant. Et il faut tirer la sonnette d’alarme, car ce n’est pas possible de ne rien faire. Sans compter qu’en dehors de ces chiffres, il y a sans doute des personnes pauvres mais qui n’osent pas faire le pas et franchir la porte de l’ASBL pour demander de l’aide ». Les chiffres présentés par l’ASBL s’étendent du 24 juin, jour de première distribution au 31 juillet. Au total, 372 personnes se sont rendues au relais alimentaire durant cette période.

Un nombre qui a encore augmenté depuis et qui atteint les 400 bénéficiaires.

Parmi eux, il y a 243 Colfontainois, 49 Framerisois, 17 Quaregnonnais, 14 Dourois, 11 Boussutois, un habitant de Jurbise, 19 Saint-Ghislainois et 18 Montois. « Nous avons répertorié toutes ces personnes selon leur âge, leur provenance, la composition de leur ménage, leur profession, car il y a des travailleurs qui n’arrivent pas à s’en sortir! ». Sur ces 372 personnes, il y a 148 familles, dont 11 bébés qui n’ont même pas 6 mois ou encore 12 enfants qui ont entre 6 mois et deux ans. Les enfants âgés de deux à 14 ans qui bénéficient de colis alimentaires sont 88 tandis que 39 enfants sont âgés de 14 à 18 ans.

« Enfin, 19 de nos bénéficiaires sont des seniors. Nos chiffres coïncident avec ceux de la Banque Alimentaire du Hainaut. Pour moi, cela montre qu’il y a un réel problème dans notre région, car je pense que la situation est plus grave chez nous, notamment à cause de notre passé minier. Les chiffres augmentent de jour en jour et c’est ça qu’il faut contrer ». Les responsables de l’ASBL en sont convaincus, d’ici un an, les demandeurs de colis alimentaires passeront la barre des 1.000.

« Je n’ai pas envie d’en arriver là, il faut faire quelque chose pour aider ces familles, ces hommes, ces femmes. Les politiques doivent se réveiller. Nous essayons de leur donner un coup de main en leur fournissant un colis qui ne leur coûte que 4 euros. Et avec cela, une famille complète peut manger durant sept jours. L’argent qu’elle économise peut lui permettre de reprendre le dessus financièrement et de s’en sortir. C’est ça notre objectif.

On refait le point dans quelques mois avec les bénéficiaires pour voir s’ils sortent la tête de l’eau. Parce que c’est ça l’objectif ».