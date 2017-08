Météo: des averses, parfois orageuses, au programme de la journée

Tôt ce matin, on observe de larges éclaircies sur l’est du pays mais aussi quelques voiles d'altitude. Ailleurs, le ciel est plutôt très nuageux avec déjà quelques gouttes par endroits. Des périodes de pluie et d’averses balayeront le pays progressivement depuis l’ouest. L’après-midi, il pourrait même y avoir un risque d’orage, averti l’IRM.

Une perturbation, se déplaçant lentement de la côte vers l’Ardenne, sera à l’origine de pluies et d’averses d’abord dans l’ouest et le nord du pays. Dans le sud-est, des éclaircies persisteront encore dans un premier temps. L’après-midi, les averses pourront être intenses et accompagnées d’orages dans le centre, puis également dans le sud- est du pays. Les maxima varieront entre 21 degrés à la mer ainsi qu’en haute Belgique et 24 ou 25 degrés en Campine.

Ce soir et cette nuit, la nébulosité sera variable à abondante avec des périodes de pluie ou quelques fortes averses orageuses depuis le sud. Les minima oscilleront entre 15 et 18 degrés, sous un vent modéré de secteur sud-ouest à sud.

Vendredi matin, une zone de pluie et d'averses localement orageuses touchera encore la Belgique. Cette perturbation quittera le pays l'après-midi par le sud-est. Nous retrouverons à l'arrière un temps légèrement variable, le plus souvent sec malgré quelques averses locales, avec des éclaircies et des champs nuageux. Les maxima oscilleront entre 17 degrés en Ardenne et 22 degrés dans le centre.

Samedi, le ciel se partagera entre éclaircies et passages nuageux. Quelques averses par endroits seront possibles mais il fera le plus souvent sec. Les maxima varieront entre 16 et 21 degrés, sous un vent d'ouest modéré à localement assez fort.

Dimanche, le temps généralement sera sec avec des éclaircies, mais parfois aussi pas mal de nuages. Dans le courant de l'après-midi ou de la soirée, quelques gouttes de pluie pourront se produire dans la régions à côtière. Les maxima seront proches de 21 ou 22 degrés en beaucoup d'endroits.