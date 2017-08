L'enfer de la chienne Gandja retrouvée blessée à Strépy (Photos)

Asticots, fracture, plaies ouvertes, Gandja se trouvait coincée entre deux voitures avant que Meghan et Sébastien ne lui viennent en aide. Ces deux habitants de Bracquegnies sont stupéfaits et donnent, depuis dimanche, un amour inconditionnel à cet animal.

Dimanche soir, Sébastien, habitant de strepy-Bracquegnies, a découvert la présence d’une chienne bloquée entre deux voitures. Quelques minutes après, il décidait de contacter sa cousine Meghan qui n’a pas hésité une seule seconde à se rendre sur les lieux. « Je me suis très vite rendu compte que l’animal était bloqué et très craintif », explique Meghan qui a adressé les premiers soins à l’animal.« Je suis restée plus d’une heure à ses côtés afin d’essayer de gagner sa confiance et plus de 45 minutes pour la dégager de ces deux voitures. »

