Yoan, tabassé et laissé pour mort aux «4h Cuistax» de Bertrix: «Lorsque j'ai aperçu mon visage dans le miroir en me réveillant, j'ai pleuré»

Triste fin de soirée pour Yoan Collinet, 35 ans, de Bertrix… Alors qu’il participait aux « 4h Cuistax » de sa ville, il a été sauvagement agressé par un inconnu. Celui-ci l’a roué de coups et l’a laissé pour mort. Yoan, passablement choqué, est sorti de l’hôpital ce mercredi. Il lance un appel à témoins pour que l’on retrouve celui qui l’a agressé. Il nous explique la terrible agression dont il a été victime.

Dans la nuit de lundi à mardi, Yoan a été victime d’une terrible agression et a été sévèrement blessé.

« J’ai le nez cassé, les yeux tuméfiés, et surtout une hémorragie cérébrale. Celle-ci devrait se résorber d’elle-même, selon les médecins, qui m’ont laissé sortir de l’hôpital ce mercredi. Physiquement, c’est extrêmement douloureux. Psychologiquement aussi : lorsque je me suis réveillé à l’hôpital d’Arlon et que j’ai aperçu mon visage dans le miroir, j’ai pleuré. »

L’événement s’étant produit dans un lieu fréquenté, des témoins ont pu assister à la scène. Une caméra de surveillance a également tout enregistré ! Yoan lance un appel.

> Retrouvez la suite de son témoignage et tous les détails dans notre édition digitale .