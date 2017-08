Chute mortelle à Laeken: un suspect inculpé de meurtre

Un homme a été interpellé dans le cadre de l’enquête sur le décès de Laetitia G., cette femme de 38 ans décédée lundi matin après avoir chuté du neuvième étage de son immeuble à dans la Cité modèle à Laeken. « Le parquet peut confirmer l’arrestation de A.A., un homme âgé 37 ans, qui a été inculpé de meurtre le 15 août 2017 par le juge d’instruction et placé sous mandat d’arrêt », confirme le parquet de Bruxelles ce mercredi matin, sans donner plus de détails sur l’individu concerné. « La mort est considérée comme suspecte étant donné que les circonstances du drame ne sont pas claires. Il n’est pas établi pour l’instant si elle a sauté ou si elle est tombée. Les policiers n’ont pas encore écarté la possibilité qu’elle ait été poussée », avait annoncé le parquet quelques heures après le drame.

Le médecin légiste et le laboratoire scientifique se sont rendus sur place. La victime laisse derrière elle trois enfants qui ne vivaient pas avec elle.

À la Cité Modèle, c’est la stupeur. Tout le monde connaissait Lætitia. « Elle était connue pour avoir des problèmes de drogue et d’alcool », nous confiait Yasmina une voisine. « Elle n’était pas méchante, je la voyais souvent rire et parler avec les gens dans le parc », nous confie un voisin. En effet, Lætitia aimait passer du temps avec un groupe de personne au bord d’un petit étang situé à deux pas de chez elle. L’un de ses voisines se souvient néanmoins avoir vu la presque quadragénaire en pleine crise nerf, la veille du drame. « Je l’ai vu en allant dîner avec mon fils et elle rigolait avec ses amis sur un banc, tout allait bien », nous racontait cette mère de famille laekenoise. « Lorsque nous sommes rentrés vers 22h30, elle était assise par terre et elle hurlait, elle n’était pas bien du tout. » Laëtitia a-t-elle eu une altercation avec quelqu’un ? C’est bien probable. Y a-t-il un lien avec son décès ? C’est trop tôt pour le dire.

Une femme fragile

Ses amis ne croient pas à la thèse du suicide bien que la vie de la victime ait été touchée par un drame il y a seulement deux mois. Son compagnon est mort d’une overdose dans le même appartement. « Elle avait rencontré quelqu’un. Le suicide, elle n’aurait jamais fait ça », nous dit l’une de ses connaissances. Pourtant, les gens qui la côtoyaient s’accordent à dire c’était une personne très souriante et agréable mais qui pouvait avoir des accès de colère une fois sous l’influence de l’alcool. Les enquêteurs n’écartent aucune piste pour l’instant. Le rapport du médecin légiste devrait donner des éléments cruciaux afin de déterminer s’il s’agit

L’enquête judiciaire qui doit déterminer les circonstances exactes du décès se poursuit. Le rapport de l’autopsie notamment est très attendu. L’homme de 37 ans qui a été placé en détention passera devant la chambre du conseil ce vendredi.