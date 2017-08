Guy Carlier lance un message émouvant à Johnny: «Putain, te casse pas...»

Le chroniqueur radio, grand fan de Johnny, a adressé un message plein d’émotions à son idole via une vidéo dans laquelle il lui lit une lettre.

"Dis Johnny, tu vas pas mourir ?" : le lancement de cette vidéo résume le message de ce grand fan inquiet.

« Avec tout ce qu'on entend à ton sujet, j'ai un grand moment d'inquiétude et de panique. Et à la réflexion, bien sûr que tu vas pas mourir. Un type comme toi ne peut pas mourir. Continue de faire des doigts d'honneur à la mort en annonçant des tournées en 2018 et même après."

(Guy Carlier)

La suite est teintée d’humour lorsque Guy Carlier tente d’imaginer les jours qui suivront le décès du chanteur.

Il s'attend à voir un jeu de mots pourri à la une de Libé, une émission de Nikos Aliagas sur TF1 dans laquelle Florent Pagny "chantera aussi fort que toi avec l'émotion d'un lampadaire", voire un album de reprises de M. Pokora après celui qu'il a déjà consacré à Claude François.

"Putain, Johnny, te casse pas!", termine Guy Carlier qui, les fans pointus du chanteur s’en rappelent peut-être, avait écrit une chanson pour Johnny en 2005 (« Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort »)