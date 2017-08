Barrages de la Ligue des Champions: Mignolet et De Camargo décisifs

Simon Mignolet et Igor et De Camargo se sont montrés décisifs chacun dans leur domaine. Le gardien de but des Reds a arrêté un penalty. Quant à l’ancien joueur du Standard, il a marqué un but pour l’APOEL Nicosie.

Liverpool s’est imposé 1-2 face aux Allemands d’Hoffenheim mardi lors du match aller des barrages en Ligue des Champions. Simon Mignolet, qui défendait la cage des Reds, a arrêté un penalty en début de rencontre. Igor De Camargo a lui aussi été protagoniste mardi soir avec l’APOEL Nicosie en ouvrant le score pour les Chypriotes après deux minutes. Ceux-ci ont gagné 2-0 face au Slavia Prague.

L’affiche la plus importante de la soirée était le duel entre Liverpool et Hoffenheim. La rencontre a tenu toutes ses promesses avec des occasions de part et d’autre. Après douze minutes seulement, Mignolet stoppait un penalty central du Croate Andrej Kramaric et méritait les applaudissements de son coach Jürgen Klopp. Les Anglais prenaient ensuite l’avantage sur coup franc via le jeune Trent Alexander-Arnold, 18 ans (35e). En deuxième période, Liverpool trouvait une nouvelle fois la voie des filets grâce à une frappe déviée de James Milner (74e) mais ne parvenait pas à éviter le 1-2 de Mark Uth (87e), entièrement mérité pour Hoffenheim.

À Nicosie, l’APOEL a lui aussi pris une sérieuse option sur le Slavia Prague en vue du match retour. De Camargo débloquait le marquoir dès la deuxième minute de jeu. Il inscrivait ainsi son troisième but lors de ces préliminaires de Ligue des Champions après les buts marqués lors des tours précédents face aux Roumains de Viitorul et aux Luxembourgeois du F91 Dudelange. Dans la foulée, les Chypriotes assommaient les Tchèques grâce à un lob délicat de Efstathios Aloneftis (10e) et s’assuraient la victoire.

Dans les autres matches de la soirée, le Young Boys Berne s’est incliné 0-1 à domicile face au CSKA Moscou suite à un autobut maladroit de Nuhu Kazim dans les arrêts de jeu (90e+1). Le Sporting Lisbone a partagé 0-0 contre le FCSB (anciennement Steaua Bucarest, ndlr) alors que les Azéris de Qarabag sont quant à eux venus à bout du FC Copenhague (1-0) en début de soirée grâce à un but de Mahir Madatov (25e).

Cinq autres matches sont prévus mercredi : Napoli (Ita)/ Nice (Fra), Celtic (Eco)/Astana (Kaz), Hapoel Beer Sheva (Isr)/Maribor (Sln), Isanbul Basaksehir (Tur)/Seville (Esp) et Olympiacos (Grè)/Rijeka (Cro).

Les matches retour se joueront le 22 et 23 août. Les dix équipes issues de ces barrages accéderont à la phase de poules de Ligue des Champions, les vaincus seront reversés en Europa League.