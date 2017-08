Les États-Unis toujours «intéressés» par un possible dialogue avec Pyongyang

Les États-Unis restent ouverts à un possible dialogue avec la Corée du Nord, qui a décidé de ne pas mettre à exécution pour l’instant son projet de tirs de missiles près du territoire américain de Guam, a déclaré mardi le secrétaire d’Etat américain.

« Nous sommes toujours intéressés par la recherche d’une voie vers le dialogue, mais cela dépend de lui », a affirmé Rex Tillerson au sujet de Kim Jong-Un.

Le dirigeant nord-coréen a expliqué qu’il allait « observer encore un peu le comportement idiot et stupide des Yankees » avant d’éventuellement lancer les missiles, a rapporté mardi l’agence de presse officielle nord-coréenne KCNA. S’ils « persistent dans leurs actions irresponsables et dangereuses dans la péninsule coréenne », la Corée du Nord prendra des mesures « telles que déjà annoncées », a-t-il toutefois ajouté.

« Je n’ai pas de réponse à ses décisions pour l’instant », a précisé le chef de la diplomatie américaine, qui répondait brièvement à une question de la presse après avoir présenté le rapport annuel des États-Unis sur la liberté religieuse dans le monde.

Rex Tillerson a déjà affirmé que l’administration américaine était prête à négocier avec Pyongyang, mais à condition que la Corée du Nord renonce à ses ambitions nucléaires.

« Les États-Unis veulent négocier avec Pyongyang », avait-il assuré la veille dans une tribune conjointe avec le ministre de la Défense Jim Mattis. Mais pour s’asseoir à la même table que des émissaires de Kim Jong-Un, la diplomatie américaine demande des preuves de leur bonne foi qui pourraient prendre la forme d’une « cessation immédiate de ses menaces provocatrices, des essais nucléaires, des lancers de missiles et d’autres tests d’armements ».

Interrogée sur les conditions émises par Washington à d’éventuels pourparlers, la porte-parole du département d’Etat américain Heather Nauert a répondu que la Corée du Nord devait « prendre des mesures très sérieuses et nous démontrer sérieusement son intérêt dans une dénucléarisation de la péninsule coréenne ».

Sans être plus précise sur les mesures attendues, elle a toutefois laissé entendre qu’une pause dans les essais nucléaires et balistiques nord-coréennes ne serait pas suffisante. « Elle devra faire beaucoup plus », « la Corée du Nord sait ce qu’elle doit faire », a-t-elle ajouté, assurant en revanche que les États-Unis n’entendaient pas de leur côté renoncer à leurs exercices militaires conjoints avec la Corée du Sud dans la région.

Les dernières semaines ont été marquées par une escalade dans la crise nord-coréenne, après des essais de missiles intercontinentaux par Pyongyang et des déclarations controversées du président américain Donald Trump, qui a promis « le feu et la colère » au régime de Kim Jong-Un s’il persiste dans ses menaces.