L’URLC et Quévy-Mons s’affronteront dans le cadre du quatrième tour de coupe de Belgique. La rencontre, intialement prévue dimanche après-midi, aura finalement lieu samedi soir, à 20h.

La Louvière Centre et le RAQM se disputeront le droit de poursuivre leur parcours en coupe de Belgique ce samedi 19 août, à 20h. La demande du club louviérois a été acceptée par son voisin qui se déplacera donc au Tivoli samedi et non pas dimanche.