L'IRM annonce de violents orages, le SPF Intérieur active le numéro 1722 (vidéo)

Le numéro 1722 a été mis en place le 1e août afin de désengorger le 112 quand il n’y a pas d’alerte vitale, mais que l’intervention des pompiers est requise.

«Appelez le 1722 durant la période d’intempéries si vous avez besoin des pompiers en cas d’inondations et/ou de dégâts liés à la tempête. Appelez le 112 uniquement si vous ou quelqu’un d’autre êtes (potentiellement) dans une situation de danger vital», explique mardi le SPF Intérieur dans un communiqué. «Si vous appelez tout de même le numéro d’urgence 112 pour une intervention non urgente des pompiers, l’opérateur ne vous aidera pas davantage et vous demandera d’appeler le 1722».

Le SPF Intérieur demande aux personnes qui composent le numéro 1722 de faire preuve de patience. «Ne raccrochez pas car vous reviendrez au début de la file d’attente si vous rappelez quelques minutes plus tard. Pendant une intempérie, le nombre d’appels est important et augmente très rapidement. Les pompiers font leur possible pour intervenir aussi vite que possible mais ils ne peuvent pas être partout à la fois. Donc, si vous avez déjà appelé le 1722, ne rappelez plus pour demander quand les pompiers arriveront».

En cas d’interruption de l’appel, le SPF Intérieur conseille de rappeler un peu plus tard.

L’IRM a lancé mardi un avertissement jaune en province de Luxembourg et à la Côte et un code orange sur les autres régions du pays. Cela signifie qu’il y a un risque répandu d’orages violents. Des pluies intenses, des averses de grêle, des impacts de foudre et/ou de fortes rafales de vent peuvent causer des dégâts assez importants. Des pluies abondantes sont par ailleurs possibles et peuvent conduire à des inondations. Il y a également un risque de chute (de branches) d’arbres. L’IRM appelle à la prudence et à éviter autant que possible de prendre la route.

Après l’intempérie, le numéro 1722 sera automatiquement désactivé.