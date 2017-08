Tiger Woods avait cinq médicaments dans le sang lorsqu'il a été arrêté en mai dernier

L’homme aux 14 titres en Grand Chelem avait été retrouvé endormi au volant de sa voiture, moteur et phares allumés, le 29 mai, sur le bas-côté de la route menant à Jupiter, où il vit. Le rapport toxicologique publié lundi par le sheriff du comté de Palm Beach, en Californie, a démontré que l’ancien golfeur vedette était alors sous l’influence de cinq médicaments.

Le test urinaire auquel avait dû se soumettre Tiger Woods a notamment révélé la présence d’hydrocodone, un anti-douleur à base d’opium vendu sous la marque Vicodin, mais aussi d’hydromorphone, un autre puissant anti-douleur, ou d’alprazolam, un anti-dépresseur aussi connu sous le nom de Xanax.

Les deux autres molécules décelées étaient du zolpidem, un somnifère vendu sous le nom d’Ambien, et du THC, un composant chimique de la marijuana.

«Comme je l’ai déjà dit précédemment, j’avais un soutien professionnel pour gérer mes médicaments», a témoigné Tiger Woods lundi: «Mais récemment, j’ai essayé de gérer moi même mes douleurs au dos et mes problèmes de sommeil, dont de l’insomnie, et je réalise maintenant que c’était une erreur de le faire sans assistance médicale», a ajouté le golfeur.

Le 9 août, Woods, 41 ans, a plaidé non coupable pour conduite sous influence. Selon le New York Post, Woods plaidera coupable, le 25 octobre, pour conduite dangereuse et acceptera d’être mis à l’épreuve pendant 12 mois tout en suivant un programme de réhabilitation réservé aux délinquants de la route après une première infraction. Il devra également accomplir 50 heures de travaux d’utilité publique.

Cette action lui permettra d’échapper au chef d’accusation de conduite sous influence, sanctionnée d’une peine de prison dans certains cas.

Eloigné des parcours de golf pendant quinze mois entre 2015 et 2016 à cause de son dos, il avait tenté un retour sur le circuit professionnel fin 2016-début 2017, mais avait dû mettre fin à sa saison après seulement deux compétitions en raison de nouvelles douleurs au dos.

Fin avril, Tiger Woods a été opéré du dos pour la quatrième fois depuis 2014.

Vainqueur de 14 titres du Grand Chelem, dont une dernière couronne en 2008, à l’US Open, la star américaine a aussi gagné 79 tournois PGA.

Depuis mi-juillet, Woods est classé au-delà du 1000e rang mondial, une première dans sa carrière.