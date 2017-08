Météo: d'intenses averses orageuses et de la chaleur pour fêter le 15 août

Des averses orageuses traverseront le pays depuis la France, ce mardi. Il fera encore chaud avec des maxima autour de 26 degrés dans le centre et même 27 ou 28 degrés en Campine, selon les prévisions de l’IRM. Retour d’un temps sec, ensoleillé et encore assez chaud mercredi, avec des températures maximales proches de 24 degrés.

A partir de jeudi, le temps deviendra à nouveau variable et plus frais avec des maxima proches de 20 degrés. En début de semaine prochaine, il pourrait faire plus chaud et plus ensoleillé.

Mardi matin, de fortes averses orageuses traverseront le pays depuis la France. Localement, on observera

beaucoup de pluie en peu de temps.

Cet après-midi également, des averses orageuses se développeront encore. Elles se situeront alors surtout sur la moitié est du pays, où elles pourront donner lieu à des forts orages parfois accompagnés de grêle et de fortes rafales de vent. Dans l’ouest, le temps deviendra sec avec de larges éclaircies.

Les maxima se situeront entre 21 degrés à la côte et 28 degrés dans l’est du pays. Le vent variable ou de secteur sud deviendra modéré et s’orientera au secteur ouest en cours de journée.

Mardi soir, des averses et des orages toucheront d’abord encore l’est du pays, avant de s’éloigner vers l’Allemagne. Durant la nuit, le temps deviendra sec partout et le ciel sera peu nuageux à serein. De la brume et des bancs de brouillard pourront alors se former. Les minima varieront entre 9 degrés en Ardenne et 16 degrés à la mer en passant vers des valeurs proches de 13 degrés dans le centre.

Mercredi, le temps sera calme et assez beau avec des voiles d’altitude et quelques cumulus. Les maxima se situeront entre 20 et 25 degrés.