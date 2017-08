Colfontaine: il prend la fuite devant les policiers

Ce dimanche vers 19h35, une équipe du service intervention pédestre de la police boraine patrouille près de la gare de Boussu car il y a beaucoup de festivaliers, en raison du Summer Music Festival. L’attention des policiers est attirée par un groupe de quatre personnes dont un qui consomme des stupéfiants. Ils procèdent à un contrôle d’identité, mais l’individu dit qu’il n’a pas ses papiers sur lui et il prend la fuite. Les policiers se mettent à le courser et finissent par le rattraper. Ils le menottent, le fouillent et retrouvent sa carte d’identité, ainsi que son permis conduire. Mais aussi 20 pacsons de résine de cannabis et 5 pacsons de cocaïne. Le procureur du roi a été avisé. Il a demandé une perquisition au domicile de ce jeune de 20 ans, habitant à Colfontaine. Les policiers ont retrouvé de la cocaïne, une balance de précision, de la marijuana, du cannabis, des pacsons vides mais similaires à ceux retrouvés précédemment et enfin une arme de type carabine. Les policiers ont rédigé des p.-v. de vente de stupéfiants. Le jeune sera invité à comparaître.