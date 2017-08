Borinage: contrôles, vols, stupéfiants, bilan d'un week-end

Ce samedi 12 et dimanche 13 août, des contrôles visant la lutte contre la conduite sous influence se sont déroulés sur la zone de la police boraine.

Voici les résultats en quelques chiffres:

- 282 véhicules et 298 personnes contrôlées

- 48 personnes sous influence de l'alcool et 18 pour drogue au volant

- 66 retraits de permis

- 2 défauts d'assurance

- 2 immobilisations de véhicules suite à un défaut du permis de conduire

- 1 interpellation d'une personne signalée

- 5 saisies d'armes prohibées

- 6 détenteurs de stupéfiants

- 2 arrestations judiciaires ( interpellation de 2 auteurs d'un vol dans une habitation avec préjudice dans le véhicule)

- 1 p.-v. pour non respect du règlement général de police

- 64 p.-v. de roulage

Mais aussi l’interpellation de plusieurs individus, soupçonnés d’avoir forcé une habitation à Boussu, volé un PC, la télé, un GSM et cassé de la vaisselle ainsi qu’un frigo. Quand le propriétaire se rend compte du vol, il appelle la police pour faire constater les faits. Sauf qu’une patrouille a été avisée et trouve la voiture des voleurs. Ils sont tous contrôlés et ils sont sous influence d’alcool et de stupéfiants. Donc la police fouille le véhicule et retrouve une partie du butin dans le coffre et la boîte à gants. Le procureur du roi est avisé. Il demande l’arrestation des personnes. Elles sont auditionnées et relâchées sur décision du procureur du roi. Des p.-v. ont été rédigés pour stupéfiants au volant, détention de stupéfiants, détention d’armes prohibées (un pied de biche et une matraque) en plus des faits de vol.