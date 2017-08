Cristiano Ronaldo, auteur d’un but somptueux avant d’être bêtement expulsé, a permis au Real Madrid d’aller s’imposer 1-3 à Barcelone en match aller de la Supercoupe d’Espagne et de mettre une main sur le trophée, au terme d’un clasico riche en polémiques.

Face à un Barça affaibli par le départ de Neymar au PSG, l’attaquant portugais, entré à l’heure de jeu, a marqué le but du 2-1 d’un splendide missile en lucarne, récoltant un avertissement pour avoir enlevé son maillot (80e).

Cristiano Ronaldo callando al Camp Nou con un golazo, como cuando Messi lo hizo en el Bernabeu ¡Genios! ¡Que GOLAZO! pic.twitter.com/bq6krTOdLY — Franco Herrero7 (@FrancoHerrero01) 13 août 2017

Mais peu après, il a reçu un second avertissement synonyme de carton rouge, l’arbitre estimant que le quadruple Ballon d’Or avait simulé une chute dans la surface adverse (83e). Et « CR7 » n’a pas arrangé son cas en bousculant l’arbitre avant de quitter la pelouse…

See wetin the Great Ronaldo get Red Card for...... Just Negodu.

One day bush Meat go hunt the hunter for dat Spain. pic.twitter.com/jeB4aaDNhT — Rmadrid-In-PidginEng (@Rmadrid4pigin) 13 août 2017

Une sacrée ombre au tableau pour les Madrilènes, d’autant que l’avant-centre barcelonais Luis Suarez avait osé une grossière simulation quelques minutes plus tôt, obtenant un penalty transformé par Lionel Messi (77e) pour égaliser après un but contre son camp de Gerard Piqué (50e). Marco Asensio a alourdi le score d’une frappe somptueuse en lucarne (90e) et rapproché le Real de Zinédine Zidane d’un deuxième trophée cette saison après la Supercoupe d’Europe.

Bref, l’ambiance s’annonce électrique pour le match retour mercredi au stade Santiago-Bernabeu de Madrid. Le Real partira grand favori face à un Barça beaucoup moins redoutable en attaque depuis le transfert record de Neymar au Paris SG la semaine dernière.

La bourde de Piqué

Dans un Camp Nou qui a mis du temps à s’enflammer, on a vu deux équipes encore en rodage se livrer un match sans grand rythme, entre fautes et imprécisions de début de saison, et le Barça, notamment, a raté plusieurs balles de but en seconde période.

Dans ce contexte, il était écrit que l’ouverture du score viendrait d’une bourde. Sur un corner mal repoussé, l’intenable Isco a lancé sur la gauche Marcelo, dont le centre au cordeau a été malencontreusement catapulté au fond de ses propres filets par Piqué (50e).

Le visage penaud du défenseur catalan en disait long sur son embarras, au lendemain d’une conférence de presse où il avait déjà dû faire son mea culpa dans l’affaire du transfert de Neymar : Piqué a reconnu avoir tenté un coup de bluff sur Twitter en annonçant que le Brésilien ne partirait pas du Barça, alors même que ce dernier avait déjà pris sa décision…

Il a fallu ce but pour décanter une rencontre qui ronronnait jusque-là, tout juste animée par les arabesques d’Isco (18e, 37e) ou les banderilles de Suarez côté barcelonais (10e, 16e, 59e).

Match de défenseurs

Il faut dire que c’était un vrai match de défenseurs, où les Français Samuel Umtiti (Barça) et Raphaël Varane (Real) ont été parmi les meilleurs joueurs sur la pelouse.

Du coup, on a assez peu vu Messi, dont les accélérations sont venues s’empaler sur l’arrière-garde madrilène. Et Ronaldo, remplaçant en raison d’un retour à l’entraînement tardif, fera plus parler de lui dans les prochaines heures pour son attitude que pour son football.

Après son but, sa célébration tous abdominaux dehors était tout à fait dispensable, sachant qu’elle lui vaudrait automatiquement un carton jaune. Et sa chute dans la surface était également évitable.

Voilà qui ne va pas arranger l’image du Portugais, éclaboussé par des accusations de fraude fiscale en Espagne et mis en examen fin juillet… En outre, vu son geste d’humeur sur l’arbitre, la sanction pourrait être alourdie et lui faire manquer la reprise de la Liga le week-end prochain.

Côté Barcelonais, le score est sévère et cela dit bien l’ampleur de la tâche qui attend le nouvel entraîneur Ernesto Valverde, contraint de rebâtir une équipe où Neymar a laissé un vide béant. En attendant que ses dirigeants s’activent enfin sur le front des transferts (Paulinho, Dembélé, Coutinho…).