Neymar, auteur d'un assist et d'un but pour ses débuts avec le PSG! (Vidéos)

Pour ses grands débuts en Ligue 1 sous les couleurs du PSG, le Brésilien s’est offert un premier but et un premier assist face à Guingamp.

Neymar était sous le feu des projecteurs pour son premier match en Ligue 1 avec le PSG. Il n’en fallait pas plus à l’homme qui valait 222 millions pour mettre le PSG à ses pieds. Déjà passeur sur le but de Cavani, la star brésilienne inscrivait son premier but sous les couleurs du Paris Saint-Germain pour conclure une première bonne prestation.

Vous l'attendiez, le voici!



But de NEYMAR! 🔥 #EAGPSG pic.twitter.com/3YI6AC7lBm — Eleven Sports BE (@ElevenBE_fr) 13 août 2017