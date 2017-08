Romelu Lukaku s'offre un doublé pour son entrée en Premier League avec Manchester United ! (Vidéos)

Manchester United recevait West Ham pour son premier match de la saison 2017-2018 de Premier League. Romelu Lukaku n’a pas attendu longtemps avant de marquer son premier goal à Old Trafford. Servi parfaitement par Marcus Rashford, Big Rom a planté le premier but de saison. Peu après la reprise de la seconde période, le Belge s’est offert un doublé en marquant de la tête.

Désormais, Romelu Lukaku a marqué un goal pour ses débuts avec West Bromwich, Everton et Manchester United.

Lukaku a marqué un but pour son premier match officiel avec Manchester United et deux buts pour le deuxième comme un certain… Van Nistelrooy !

Hes done it again! Manchester United now lead WestHam 2-0 after another Romelu Lukaku goal of a set piece! pic.twitter.com/ITUzb74PVb