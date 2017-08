Pro League: Genk s'impose à l'Antwerp dans un festival de buts (3-5)

Après avoir un nul face à Anderlecht et une victoire à La Gantoise, le promu anversois affrontait le Racing Genk lors de la troisième journée de championnat. Un troisième adversaire de taille en trois semaines pour le Great Old. Les hommes de Laszlo Bölöni étaient rapidement pris à froid puisque Samatta, bien servi par Maehele, ouvrait le score après huit minutes (0-1).

Efficace, Genk ne manquait rien et profitait des approximations dans la défense anversoise pour mener 0-3 après vingt minutes avec des buts de Trossard (14e) et Schrijvers (21e). Quelques minutes plus tard, Joeri Dequevy était à la réception d’un centre de Jaadi et réduisait l’écart (24e, 1-3). Trop fébrile défensivement, l’Antwerp concédait un quatrième but peu avant le repos. Samatta prolongeait de la tête le centre de Schrijvers au fond des filets (41e, 1-4).

Le calvaire anversois se poursuivait en deuxième période puisque les hommes d’Albert Stuivenberg plantaient un cinquième but. Après une action confuse dans le rectangle, Arslanagic dégageait sur Bolat et envoyait le ballon dans ses propres filets (59e, 1-5). L’Antwerp tentait un ultime baroud d’honneur dans le dernier quart d’heure et revenait à 3-5 avec des buts d’Owusu (79e) et d’Arslanagic (81e). Les Anversois se créaient encore quelques belles opportunités mais le score ne bougeait plus et Genk remportait son premier succès cette saison.

La troisième journée de Pro League se termine dimanche avec deux rencontres. À 18 heures, Charleroi reçoit Anderlecht et à 20 heures, le Standard effectue son plus court déplacement de la saison à Saint-Trond.