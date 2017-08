Pro League: Waasland-Beveren a infligé une troisième défaite à Ostende (0-3)

Waasland-Beveren s’est largement imposé 0-3 face à Ostende dans le cadre de la 3e journée de Jupiler Pro League à la Versluys Arena samedi soir. Éliminés par l’Olympique de Marseille lors du 3e tour qualificatif pour les barrages de l’Europa League et battus deux fois consécutivement en championnat (0-1 face à Mouscron et 1-0 contre Anderlecht), les Côtiers n’ont toujours pas gagné en cinq rencontres officielles. Dans le même temps, Philippe Clément et Waasland-Beveren continuent de surprendre avec un troisième match sans défaite.

Waasland-Beveren a pris un départ idéal dans sa rencontre en ouvrant la marque dès la 3e minute de jeu via Nana Ampomah (3e, 0-1). Galvanisé par son doublé inscrit face à Genk en ouverture du championnat (3-3), Zinho Gano a remis le couvert en profitant des errances défensives côtières (11e, 0-2). C’est le même Zinho Gano, bien servi par le Japonais Ryota Morioka, qui a porté le score à 0-3 juste avant le repos (42e, 0-3).

Un score qui n’évoluera plus par la suite et qui permet à Waasland-Beveren d’intégrer provisoirement le top 6 de la Jupiler Pro League. Dans une mauvaise passe depuis le début de la saison, Ostende subit une nouvelle désillusion et reste 14e au classement.