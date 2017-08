Cyclisme: Loran Cassaert s'impose à Angreau

Rédaction en ligne

La manche de la Coupe de Belgique des juniors qui a été disputée samedi à Angreau a souri à un coureur de classe, clair dans sa tête et dans la tactique à adopter dans cette épreuve lourde de difficultés « honnelloises » dont ce long faux plat vers l’arrivée à Angreau et la renommée côte d’Autreppe. On a vu samedi un groupe de 11 coureurs s’extraire du peloton à la mi-course et… qui ne furent jamais revus ou presque. Car c’est dans d’un sprint à vingtaine d’hommes, dont certains revenus trop tard de l’arrière, que les lauriers du jour ont été attribués au Flandrien Loran Cassaert, 5 e en 2016 à Angreau.